«Я могу сделать с ними то же самое». Махачев отреагировал на победы Моралеса и Пратеса
Чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев прокомментировал победы Майкла Моралеса и Карлоса Пратеса, заявив, что способен повторить их успехи в бою с любым из этих бойцов.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Шон Брэди — Майкл Моралес (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Майкл Моралес
Окончено
TKO
Шон Брэди
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Леон Эдвардс — Карлос Пратес (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Карлос Пратес
Окончено
KO
Леон Эдвардс
«Оба хороши. Уважение им, хорошая работа сегодня, но я могу сделать с ними то же самое», — сказал российский боец в интервью для ESPN MMA.
Напомним, в ночь на 16 ноября состоялся турнир UFC 322, где в главном бою вечера россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением и стал новым чемпионом в полусреднем весе.
Эквадорец Майкл Моралес победил Шона Брэди техническим нокаутом в первом раунде, а бразилец Карлос Пратес одержал победу нокаутом над Леоном Эдвардсом во втором раунде.
