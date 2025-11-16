«Я могу сделать с ними то же самое». Махачев отреагировал на победы Моралеса и Пратеса

Чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев прокомментировал победы Майкла Моралеса и Карлоса Пратеса, заявив, что способен повторить их успехи в бою с любым из этих бойцов.

«Оба хороши. Уважение им, хорошая работа сегодня, но я могу сделать с ними то же самое», — сказал российский боец в интервью для ESPN MMA.

Напомним, в ночь на 16 ноября состоялся турнир UFC 322, где в главном бою вечера россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

Эквадорец Майкл Моралес победил Шона Брэди техническим нокаутом в первом раунде, а бразилец Карлос Пратес одержал победу нокаутом над Леоном Эдвардсом во втором раунде.