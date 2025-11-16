Скидки
Отпраздновавший победу в маске Человека-паука Моралес хочет бой с Исламом Махачевым

26-летний эквадорский боец Майкл Моралес, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории, после своей победы нокаутом над американцем Шоном Брэди на турнире UFC 322 заявил о готовности сразится с новым чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Шон Брэди — Майкл Моралес (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Майкл Моралес
Окончено
TKO
Шон Брэди

— Перед боем Делла Маддалена говорил, что Махачев не сможет удержать его в партере, но не справился с ним. Что готов продемонстрировать ты в поединке с Исламом?
 — В мой адрес неоднократно другие бойцы говорили, что положат меня на настил и добьют там. Но по итогу их укладываю я. И это будет происходить и дальше.

Они что-то говорят, но не могут этого сделать на практике. Единственное, я собираюсь продолжать быть сосредоточенным, чтобы получить свой титульный бой. Я собираюсь спокойно относиться к этому, продолжать демонстрировать усердие, которое я прилагаю, — сказал Моралес на пресс-конференции.

Комментарии
