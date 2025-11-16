Дана Уайт высоко оценил доминацию Ислама Махачева в бою с Делла Маддаленой

На пресс-конференции после прошедшего турнира UFC 322 президент Дана Уайт дал оценку выступлению Ислама Махачева, заявив, что результат превзошёл его ожидания. Глава организации отметил, что считал Делла Маддалену более серьёзным противником, чем предполагали букмекеры.

«Этот парень многого добился. Он поднялся в весе. Говорите что угодно насчёт Джека. Букмекеры считали его большим андердогом (человек или команда, которая считается наиболее слабой и имеет меньше шансов на победу в соревнованиях. — Прим. «Чемпионата»), но я так не считал. Я думал, это будет намного более тяжёлый бой для Ислама. Джек — жёсткий, крепкий, очень стойкий парень. Он побил Белала, а Белал для многих кошмарный оппонент. Я думал, что бой будет намного ближе! Так что снимаю шляпу перед Исламом за доминацию», — сказал Дана на пресс-конференции.