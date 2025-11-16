Скидки
«Просто невероятно». Порье рассказал, о чём беседовал с Хабибом и Исламом Махачевым

«Просто невероятно». Порье рассказал, о чём беседовал с Хабибом и Исламом Махачевым
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье объяснил, о чём беседовал с прославленным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом в полусреднем весе Исламом Махачевым после UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Я не планировал этого, но мой шаттл только что прибыл, и я увидел, как они идут. Я хотел поздравить Хабиба и Ислама. То, что они делают, просто невероятно. Он только что завоевал пояс, прибавив в весе на 15 фунтов. И сделал это в доминирующем стиле. То, какую работу Хабиб со своей командой делают, и то, как они выступают, просто невероятно, чувак. Я должен уважать это», — приводит слова Порье пресс-служба промоушена.

