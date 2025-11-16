Дана Уайт: Джон Джонс всё ещё величайший, нравится вам это или нет

На пресс-конференции после турнира UFC 322, который прошёл в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, президент организации Дана Уайт заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс — величайший боец.

— Думаю, что Ислам будет на первом месте. Но это ведь не я решаю, а вы [журналисту], вы занимаетесь этой фигнёй. Обычно ваши предположения неверны. Так что вполне возможно, это всё равно будет Илия [Топурия].

— Если говорить о рейтинге Даны Уайта P4P всех времён? Джон Джонс всё ещё на первой строчке?

— Да, Джон Джонс всё ещё величайший. Нравится вам это или нет, — заявил Уайт на пресс-конференции.