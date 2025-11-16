Скидки
«Единственный и неповторимый». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Исламом Махачевым

Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией с соотечественником 34-летним Исламом Махачевым.

Ислам Махачев (слева) и Хабиб Нурмагомедов (справа)

Фото: Mike Roach/Getty Images

«Единственный и неповторимый, Ислам Махачев. Это было потрясающее выступление, брат. Сегодня ты доказал, что ты один из лучших за всю историю этого спорта. Ты заставляешь миллионы людей по всему миру гордиться», — подписал фотографию Нурмагомедов.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Напомним, Ислам Махачев одержал победу над Джеком Делла Маддаленой в турнире UFC 322, который прошёл в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США). Для Ислама это 28-я победа в карьере ММА и 17-я победа в UFC.

