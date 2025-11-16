«Единственный и неповторимый». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Исламом Махачевым

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией с соотечественником 34-летним Исламом Махачевым.

Ислам Махачев (слева) и Хабиб Нурмагомедов (справа) Фото: Mike Roach/Getty Images

«Единственный и неповторимый, Ислам Махачев. Это было потрясающее выступление, брат. Сегодня ты доказал, что ты один из лучших за всю историю этого спорта. Ты заставляешь миллионы людей по всему миру гордиться», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Напомним, Ислам Махачев одержал победу над Джеком Делла Маддаленой в турнире UFC 322, который прошёл в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США). Для Ислама это 28-я победа в карьере ММА и 17-я победа в UFC.