«Приближается к статусу величайшего». Уайт — о победе Ислама Махачева на UFC 322

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт прокомментировал главный бой турнира UFC 322, в котором Ислам Махачев единогласным судейским решением победил Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

– Дана, мы получили гораздо более доминантный мэйн-ивент, чем ожидали. Думали, бой будет более конкурентным.

– Согласен.

– Как тебе выступление Ислама, Джека и бой в целом?

– Это, конечно, не самый зрелищный титульный бой в истории, но это было тотальное доминирование. Посмотрим, что мы будем делать с Исламом дальше, но этот парень приближается к статусу величайшего, — сказал Уайт на пресс-конференции.