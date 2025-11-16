Скидки
Бокс/ММА

«Приближается к статусу величайшего». Уайт — о победе Ислама Махачева на UFC 322

«Приближается к статусу величайшего». Уайт — о победе Ислама Махачева на UFC 322
Комментарии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт прокомментировал главный бой турнира UFC 322, в котором Ислам Махачев единогласным судейским решением победил Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

– Дана, мы получили гораздо более доминантный мэйн-ивент, чем ожидали. Думали, бой будет более конкурентным.
– Согласен.

– Как тебе выступление Ислама, Джека и бой в целом?
– Это, конечно, не самый зрелищный титульный бой в истории, но это было тотальное доминирование. Посмотрим, что мы будем делать с Исламом дальше, но этот парень приближается к статусу величайшего, — сказал Уайт на пресс-конференции.

Комментарии
