Бокс/ММА

«Команда Хабиба — лучшая в мире по ММА». Нагибин — про победу Ислама Махачева
32-летний российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин, выступающий в промоушене RCC, высказался о поединке на турнире UFC 322, в котором российский боец Ислам Махачев одержал победу единогласным решением судей в пятом раунде над австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Махачев — двойной чемпион. Для нашей страны это историческое достижение в спорте. Команда Хабиба — лучшая команда мира в ММА на текущий момент, я считаю.

Ислам деклассировал Джека, который боялся бить, боялся, что его финишируют и вообще не показал себя. Маддалена просто не справился с этим прессингом — да, он отстоял все пять раундов, но результат — это тотальная победа Ислама», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

