«Просыпайся, Ислам!» Хабиб Нурмагомедов настраивает Махачева к бою с Делла Маддаленой

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов настраивает своего 34-летнего подопечного Ислама Махачева на титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

На видеоролике Хабиб разминает плечи Исламу и просит того проснуться.

Ислам выиграл титул в полусреднем весе единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). Это был его первый поединок в этом дивизионе.

Эта победа стала для российского бойца шестой подряд в титульных поединках. Его серия началась с 22 октября 2022 года.