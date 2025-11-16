Скидки
«Просыпайся, Ислам!» Хабиб Нурмагомедов настраивает Махачева к бою с Делла Маддаленой

«Просыпайся, Ислам!» Хабиб Нурмагомедов настраивает Махачева к бою с Делла Маддаленой
В социальных сетях появился видеоролик, на котором 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов настраивает своего 34-летнего подопечного Ислама Махачева на титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

На видеоролике Хабиб разминает плечи Исламу и просит того проснуться.

Ислам выиграл титул в полусреднем весе единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). Это был его первый поединок в этом дивизионе.

Эта победа стала для российского бойца шестой подряд в титульных поединках. Его серия началась с 22 октября 2022 года.

