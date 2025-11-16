«Бомбово было!» Хасбик обсудил с Хабибом чемпионский бой Махачева на UFC 322

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и популярный блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) обсудили победу Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой. В видео, опубликованном на официальной странице UFC Eurasia в соцсетях, они поделились мнением о том, как россиянин мог бы завершить бой раньше.

Хасбик. Бой нормальный вообще был.

Хабиб. Нормальный, да же? Чего не хватало, чтобы закончить?

Хасбик. Всё бомбово было!

Хабиб. Как думаешь, если чуть локти бы добавил, закончил бы?

Хасбик. Да, думаю, да.

Хабиб. Абдулсаламов и Хасбик сделали замечания Исламу, что нужно было локти включать. Пожалуйста, два специалиста.

Хасбик. Это не замечание вообще, это совет, — сказали Хасбик и Хабиб в видео на странице UFC Eurasia в соцсети.

Махачев победил Делла Маддалену единогласным решением судей в пятом раунде, став чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях.