Ислам Махачев — первый российский чемпион в полусреднем весе

На турнире UFC 322 в Нью-Йорке Ислам Махачев одержал победу над Джеком Делла Маддаленой и завоевал титул чемпиона в полусреднем весе. Это достижение сделало его первым российским бойцом, покорившим эту весовую категорию в UFC.

Победив австралийского бойца Джека Делла Маддалену, который владел поясом дивизиона, Ислам присоединился к следующему списку чемпионов полусреднего веса: Пэт Милетич, Карлос Ньютон, Мэтт Хьюз (дважды), Би-Джей Пенн, Жорж Сен-Пьер (дважды), Мэтт Серра, Джонни Хендрикс, Робби Лоулер, Тайрон Вудли, Камару Усман, Леон Эдвардс, Белал Мухаммад, Джек Делла Маддалена.

Это был первый поединок Ислама в полусреднем весе. До этого он был чемпионом в лёгком дивизионе.