Уайт: Хабиб перекинул пояса Махачеву через голову, и Ислам понёс больший урон, чем в бою

Комментарии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт пошутил на пресс-конференции после турнира UFC 322 по поводу главного боя вечера между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Ко мне подошёл Хабиб, он радовался, сказал, мол, можно я вручу ему пояса. Я согласился. Хабиб перекинул пояса Исламу через голову, и Ислам понёс больший урон, чем в самом поединке. Я сказал Хабибу, что я в бойцовском бизнесе с 20 лет, я постоянно слышу: этот парень будет чемпионом, этот парень сделает то, это. Все говорят одно и то же. Но почти никто этого не добивается», — сказала Дана на пресс-конференции.

