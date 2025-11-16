Уайт: Хабиб перекинул пояса Махачеву через голову, и Ислам понёс больший урон, чем в бою

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт пошутил на пресс-конференции после турнира UFC 322 по поводу главного боя вечера между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.

«Ко мне подошёл Хабиб, он радовался, сказал, мол, можно я вручу ему пояса. Я согласился. Хабиб перекинул пояса Исламу через голову, и Ислам понёс больший урон, чем в самом поединке. Я сказал Хабибу, что я в бойцовском бизнесе с 20 лет, я постоянно слышу: этот парень будет чемпионом, этот парень сделает то, это. Все говорят одно и то же. Но почти никто этого не добивается», — сказала Дана на пресс-конференции.