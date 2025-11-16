«Не будем говорить про дерьмового парня». Ислам Махачев — о массовой драке с Дэнисом

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев после своего чемпионского боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 ответил на вопрос про массовую драку в зрительном зале, в которой приняли участие Диллон Дэнис и Магомед «Чанко» Зайнуков.

– Судя по всему, Чанко нанёс самые весомые удары Диллону Дэнису. Думаешь, это сделает его ещё более популярным?

– (Улыбается.) Чанко хороший ударник, но давайте не будем говорить про того дерьмового парня, а то сами почувствуем запах этого дерьма, — сказал Махачев на пресс-конференции.