«Не будем говорить про дерьмового парня». Ислам Махачев — о массовой драке с Дэнисом

Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев после своего чемпионского боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 ответил на вопрос про массовую драку в зрительном зале, в которой приняли участие Диллон Дэнис и Магомед «Чанко» Зайнуков.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

– Судя по всему, Чанко нанёс самые весомые удары Диллону Дэнису. Думаешь, это сделает его ещё более популярным?
– (Улыбается.) Чанко хороший ударник, но давайте не будем говорить про того дерьмового парня, а то сами почувствуем запах этого дерьма, — сказал Махачев на пресс-конференции.

