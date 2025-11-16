Мендес — о Делла Маддалене: когда он нанёс первый удар, я понял, что он медленнее нас
Хавьер Мендес, тренер россиянина Ислама Махачева, раскрыл детали тактического плана на бой за титул в полусреднем весе. По словам Мендеса, ключевым преимуществом Махачева стала скорость, которая оказалась не по силам австралийскому чемпиону.
«Главным для меня было ментальное превосходство, а дальше мы смотрели, что нам предложит Джек. Когда он нанёс первый удар, я понял, что он медленнее нас», — заявил Мендес в интервью для Full Send MMA.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев стал первым российским бойцом, покорившим этот дивизион, и третьим в истории UFC, одновременно владеющим чемпионскими поясами в двух весовых категориях.
