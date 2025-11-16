«Мы едем домой с поясами». Ислам Махачев опубликовал пост после исторической победы

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев поделился фотографиями с чемпионскими поясами после турнира UFC 322, где он выиграл бой у австралийского экс-чемпиона дивизиона Джека Делла Маддалены.

Фото: Cooper Neill/Getty Images

«Сегодня мы сотворили историю. Вся тяжёлая работа полностью окупилась. Спасибо всем, кто болел и переживал за нас, — мы едем домой с поясами!» — подписал изображения Махачев.

Напомним, ранее Махачев становился обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг). В октябре 2022 года он в титульном бою финишировал Чарльза Оливейру, а затем оформил четыре защиты пояса.