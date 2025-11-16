Скидки
«Мы едем домой с поясами». Ислам Махачев опубликовал пост после исторической победы

Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев поделился фотографиями с чемпионскими поясами после турнира UFC 322, где он выиграл бой у австралийского экс-чемпиона дивизиона Джека Делла Маддалены.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Фото: Cooper Neill/Getty Images

«Сегодня мы сотворили историю. Вся тяжёлая работа полностью окупилась. Спасибо всем, кто болел и переживал за нас, — мы едем домой с поясами!» — подписал изображения Махачев.

Напомним, ранее Махачев становился обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг). В октябре 2022 года он в титульном бою финишировал Чарльза Оливейру, а затем оформил четыре защиты пояса.

Новости. Бокс/ММА
