«Одна из самых слабых защит в истории». Гарри — о бое Ислама Махачева и Делла Маддалены

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри высказался о титульном поединке 34-летнего российского бойца Ислама Махачева и 29-летнего австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

«Посылаю тебе M&М's и свои соболезнования. Джек Делла Маддалена — одна из самых слабых защит титула в истории UFC. Казалось, что твоей подготовки не существует», — написал Гарри в социальной сети Х.

Махачев провёл свой первый поединок в полусреднем весе, завоевав титул единогласным судейским решением.

Следующим соперником ирландского бойца станет Белал Мухаммад. Их поединок пройдёт 22 ноября.