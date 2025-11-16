Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Одна из самых слабых защит в истории». Гарри — о бое Ислама Махачева и Делла Маддалены

«Одна из самых слабых защит в истории». Гарри — о бое Ислама Махачева и Делла Маддалены
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри высказался о титульном поединке 34-летнего российского бойца Ислама Махачева и 29-летнего австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Посылаю тебе M&М's и свои соболезнования. Джек Делла Маддалена — одна из самых слабых защит титула в истории UFC. Казалось, что твоей подготовки не существует», — написал Гарри в социальной сети Х.

Махачев провёл свой первый поединок в полусреднем весе, завоевав титул единогласным судейским решением.

Следующим соперником ирландского бойца станет Белал Мухаммад. Их поединок пройдёт 22 ноября.

Материалы по теме
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android