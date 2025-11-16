34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев оформил свою 17-ю победу в UFC после титульного боя в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США). В главном событии вечера UFC 322 борец доминировал против экс-чемпиона в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, завоевав титул в новой для себя весовой категории.

Пятираундовый бой завершился единогласным решением судей. Эта победа сделала его первым российским бойцом, ставшим чемпионом UFC в полусреднем весе.

Теперь в активе Махачева 27 побед при одном поражении в профессиональной карьере. Президент UFC Дана Уайт заявил, что Ислам движется в сторону разговоров о величайшем бойце всех времён.