Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев оформил свою 17-ю победу в UFC

Ислам Махачев оформил свою 17-ю победу в UFC
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев оформил свою 17-ю победу в UFC после титульного боя в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США). В главном событии вечера UFC 322 борец доминировал против экс-чемпиона в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, завоевав титул в новой для себя весовой категории.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Пятираундовый бой завершился единогласным решением судей. Эта победа сделала его первым российским бойцом, ставшим чемпионом UFC в полусреднем весе.

Теперь в активе Махачева 27 побед при одном поражении в профессиональной карьере. Президент UFC Дана Уайт заявил, что Ислам движется в сторону разговоров о величайшем бойце всех времён.

Материалы по теме
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android