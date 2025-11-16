«Наше время наслаждаться». Хабиб и Хасбик съели пиццу после победы Ислама Махачева

37-летний российский прославленный боец и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в социальных сетях видеоролик, на котором вместе с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) после боя Ислама Махачева на турнире UFC 322 ест пиццу.

«Честно сказать, чувствуем себя отлично. Так счастливы, мы сделали историю. И продолжим улучшаться с каждым боем. Я здесь с Хасбуллой, празднуем, весь день почти ничего не ели. Теперь наше время наслаждаться. Так много камер, так много людей – мы немного устали. Теперь пусть Ислам отдыхает, оставит нас наслаждаться этой прекрасной пиццей», — сказал Нурмагомедов.