«Наше время наслаждаться». Хабиб и Хасбик съели пиццу после победы Ислама Махачева

37-летний российский прославленный боец и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в социальных сетях видеоролик, на котором вместе с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) после боя Ислама Махачева на турнире UFC 322 ест пиццу.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Честно сказать, чувствуем себя отлично. Так счастливы, мы сделали историю. И продолжим улучшаться с каждым боем. Я здесь с Хасбуллой, празднуем, весь день почти ничего не ели. Теперь наше время наслаждаться. Так много камер, так много людей – мы немного устали. Теперь пусть Ислам отдыхает, оставит нас наслаждаться этой прекрасной пиццей», — сказал Нурмагомедов.

