«Когда ты двойной чемпион — это ещё вкуснее». Кормье принёс сладости Махачеву после победы

Появилось видео, на котором запечатлено, как бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье принёс сладости Исламу Махачеву после титульного боя с Джеком Делла Маддаленой.
Ислам: Вау!
Хабиб: Эй, Ислам, диета, диету соблюдай.
Даниэль: Нет-нет, чемпион, выбирай.
Ислам: А меня все спрашивают, как я вес набираю. DC, брат, спасибо тебе, спасибо.
Даниэль: Эй, Хабиб, я ведь знаю, что ты хочешь.
Хабиб: Брат, после 12 я не ем.
Даниэль: Вот эту хочешь? Эта с шоколадом.
Эй, значешь что? Это всегда вкусно, но когда ты двойной чемпион — это ещё вкуснее. Всё вкуснее.
Ислам: Брат, не многим дано это понять.
Даниэль: Нет, никто это не понимает. Ну а я понимаю. Мы с тобой понимаем. Мы с этим парнем понимаем.
Эй, Хабиб, иди сюда. Хочешь попробовать? Посмотрим, вкуснее ли это для нас, чем для тебя.
Хабиб: Можно, да?
Ислам: Можно, можно. А, ты понял, что нужно спросить?
Хабиб: Видишь, видишь, я учусь. Спасибо, спасибо. Какую попробовать?
Даниэль: Вот эту.
Ислам: DC, вопрос. Какие из твоих рекордов я ещё не побил?
Хабиб: Нет, у него есть. Он защитил пояс в обоих дивизионах.
Даниэль: Я был одновременно чемпионом в двух дивизионах. Видишь? И теперь UFC такого больше не делают, так что мой рекорд не побить.
Голос за кадром: DC, а ты никогда не был первым номером по P4P?
Хабиб: Он был.
Даниэль: Что не так с этим парнем? Что он гонит?
Хабиб: В 2018 он был.
Даниэль: Выведите его отсюда.
Хабиб: В 2018, после Комару и меня. В 2019 был Комару.
Голос за кадром: Хабиб, давай сфоткаемся.
Хабиб: Нет-нет, я не в этой команде.
Даниэль: Чемпион, поздравляю, — говорят в видео Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье.