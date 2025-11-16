«Когда ты двойной чемпион — это ещё вкуснее». Кормье принёс сладости Махачеву после победы

Появилось видео, на котором запечатлено, как бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье принёс сладости Исламу Махачеву после титульного боя с Джеком Делла Маддаленой.

Ислам: Вау!

Хабиб: Эй, Ислам, диета, диету соблюдай.

Даниэль: Нет-нет, чемпион, выбирай.

Ислам: А меня все спрашивают, как я вес набираю. DC, брат, спасибо тебе, спасибо.

Даниэль: Эй, Хабиб, я ведь знаю, что ты хочешь.

Хабиб: Брат, после 12 я не ем.

Даниэль: Вот эту хочешь? Эта с шоколадом.

Эй, значешь что? Это всегда вкусно, но когда ты двойной чемпион — это ещё вкуснее. Всё вкуснее.

Ислам: Брат, не многим дано это понять.

Даниэль: Нет, никто это не понимает. Ну а я понимаю. Мы с тобой понимаем. Мы с этим парнем понимаем.

Эй, Хабиб, иди сюда. Хочешь попробовать? Посмотрим, вкуснее ли это для нас, чем для тебя.

Хабиб: Можно, да?

Ислам: Можно, можно. А, ты понял, что нужно спросить?

Хабиб: Видишь, видишь, я учусь. Спасибо, спасибо. Какую попробовать?

Даниэль: Вот эту.

Ислам: DC, вопрос. Какие из твоих рекордов я ещё не побил?

Хабиб: Нет, у него есть. Он защитил пояс в обоих дивизионах.

Даниэль: Я был одновременно чемпионом в двух дивизионах. Видишь? И теперь UFC такого больше не делают, так что мой рекорд не побить.

Голос за кадром: DC, а ты никогда не был первым номером по P4P?

Хабиб: Он был.

Даниэль: Что не так с этим парнем? Что он гонит?

Хабиб: В 2018 он был.

Даниэль: Выведите его отсюда.

Хабиб: В 2018, после Комару и меня. В 2019 был Комару.

Голос за кадром: Хабиб, давай сфоткаемся.

Хабиб: Нет-нет, я не в этой команде.

Даниэль: Чемпион, поздравляю, — говорят в видео Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье.