«Думал, Вэйли будет сильнее». Дана Уайт — о поединке Шевченко и Чжан

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о титульном поединке между представительницей Узбекистана Валентиной Шевченко и китаянкой Вэйли Чжан в соглавном бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

— Видел подкаст, где ты сказал, что этот бой точно не будет скучным, но в итоге Валентина просто «переехала» её. Что скажешь насчёт этого поединка?

— Да, думал, что Вэйли, а она маленький питбуль, будет намного сильнее и лучше проявит себя в этом бою. Один из моих приятелей написал мне после боя: «Вот почему у нас есть дивизионы», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.