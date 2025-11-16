Скидки
«Думал, Вэйли будет сильнее». Дана Уайт — о поединке Шевченко и Чжан

«Думал, Вэйли будет сильнее». Дана Уайт — о поединке Шевченко и Чжан
Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о титульном поединке между представительницей Узбекистана Валентиной Шевченко и китаянкой Вэйли Чжан в соглавном бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко (W) — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Вэйли Чжан

— Видел подкаст, где ты сказал, что этот бой точно не будет скучным, но в итоге Валентина просто «переехала» её. Что скажешь насчёт этого поединка?
— Да, думал, что Вэйли, а она маленький питбуль, будет намного сильнее и лучше проявит себя в этом бою. Один из моих приятелей написал мне после боя: «Вот почему у нас есть дивизионы», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Нагибин объяснил, почему Шевченко легко победила Чжан
Доминирование. Шевченко легко разбила брутальную китаянку Чжан
Доминирование. Шевченко легко разбила брутальную китаянку Чжан
