Али Абдель-Азиз потребовал депортировать Джонса из Австралии после поражения Маддалены

Али Абдель-Азиз, менеджер Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, жёстко раскритиковал Крэйга Джонса после поражения его подопечного Джека Делла Маддалены.

«Эй, Австралия, депортируйте Крэйга Джонса. Он заставляет бойцов проигрывать. Он вреден для ММА. Джек мог бы выступить гораздо лучше, если бы пытался подняться на ноги, но этот неудачный удушающий приём и всё остальное не сработало. Он занимается джиу-джитсу и пытается быть на слуху, используя парней из ММА», — заявил Абдель-Азиз в интервью для FOX Sports Australia.

Крэйг Джонс, известный специалист по грэпплингу, помогал Делла Маддалене в подготовке к бою за титул против Махачева. Однако россиянин доминировал все пять раундов и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.