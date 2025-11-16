Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев отреагировал на дерзкий комментарий Илии Топурии в свой адрес

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на резкий комментарий непобеждённого действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, а также высказался насчёт возможного поединка с ним в категории до 77 кг.

— Топурия сказал, что ты самый скучный боец UFC или что-то в этом роде. Знаю, ты просил нас спросить о нём после боя с Джеком. Что думаешь сейчас по бою с Топурией?
— У меня нет травм, вообще ничего. Не чувствую боли. Я готов. Кто будет следующим? Давайте… Сделаю это легко, — сказал Махачев на пресс-конференции после турнира UFC 322.

