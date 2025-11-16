Скидки
«Так выглядит трусость». Тактаров осудил участие команды Махачева в потасовке с Дэнисом

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров жёстко осудил участие членов команды нового обладателя титула UFC в полусреднем весе соотечественника Ислама Махачева в потасовке с чемпионом лиги MisFits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом, которая произошла сегодня, 16 ноября, во время турнира UFC 322.

«Вот так выглядит неуважение и подстава своего товарища по команде. Вот так выглядит желание проявить себя, когда ты никто. И, кстати, вот так выглядит трусость», — написал Тактаров на своей странице в социальной сети.

На данный момент известно, что в потасовке участвовал Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков.

