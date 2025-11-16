Тактаров: Ислам Махачев — это компьютер. Если захочет, в весе ещё раз поднимется

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров прокомментировал победу 34-летнего соотечественника Ислам Махачева в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который стал главным событием турнира UFC 322. Таким образом, Ислам завоевал титул UFC в полусреднем весе.

«Эта победа была намного более простой, чем в первом бою с Волкановски. Как я и говорил до боя, Ислам Махачев — это компьютер. В 34 года у него уже всё заранее просчитано. Думаю, он может и ещё выше подняться, никаких больше лёгких категорий. Пусть Топурия своими делами занимается, а Ислам деньги зарабатывает. Если захочет, в весе ещё раз поднимется.

Насколько велико достижение Махачева? В наше время считалось, что слово «великий» несёт под собой негативный смысл. О сравнениях с Хабибом даже говорить не хочу. Сегодня заметил, что Ислам впервые искренне радовался и улыбался. Вот это важно», — приводит слова Тактарова портал Sport24.