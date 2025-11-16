Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев отреагировал на завоевание Исламом Махачевым второго титула UFC

Хамзат Чимаев отреагировал на завоевание Исламом Махачевым второго титула UFC
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Делла Маддаленой, который стал главным событием турнира UFC 322. Таким образом, Ислам завоевал титул UFC в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Поздравляю Дагестан!» — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире. Кроме того, Ислам стал 10-м бойцом UFC, которому удалось стать двойным чемпионом в лиге.

Материалы по теме
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android