Хамзат Чимаев отреагировал на завоевание Исламом Махачевым второго титула UFC

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Делла Маддаленой, который стал главным событием турнира UFC 322. Таким образом, Ислам завоевал титул UFC в полусреднем весе.

«Поздравляю Дагестан!» — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире. Кроме того, Ислам стал 10-м бойцом UFC, которому удалось стать двойным чемпионом в лиге.