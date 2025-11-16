Владимир Путин поздравил спортсменов с Днём самбо

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к самбистам и ветеранам спорта в честь Дня самбо.

«Самбо требует не только отличной физической подготовки, оно воспитывает в человеке волю, целеустремлённость, самодисциплину и уважение к сопернику. Все эти качества востребованы в жизни, они формируют сильный характер, помогают преодолевать трудности», — приводит слова Путина официальный сат президента России.

Напомним, на минувшем чемпионате мира, который состоялся в Бишкеке (Кыргызстан), сборной России удалось завоевать 21 золотую, две серебряных и пять бронзовых медалей. Также стоит отдельно отметить, что Шейх-Мансур Хабибулаев на прошедшем турнире стал семикратным чемпионом мира по боевому самбо.