Махачев: Диллон сегодня не смог ответить за слова. Дэнису должны запретить въезд в США

Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт потасовки, которая произошла на турнире UFC 322, между членами его команды и чемпионом лиги MisFits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом, заявив, что последнему стоит также запретить въезд в США.

«Когда говоришь в негативном ключе о ком-то в течение последних пяти лет, при встрече ты должен ответить за сказанное. Не думаю, что сегодня Диллон смог ответить. Ему должны запретить въезд и в США [а не только посещение турниров UFC]», — сказал Махачев во время пресс-конференции после турнира UFC 322.

