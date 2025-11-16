Скидки
Ислам Махачев поблагодарил Овечкина за слова поддержки перед боем за второй титул UFC

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев обратился к 40-летнему нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественнику Александру Овечкину, поблагодарив его за слова поддержки перед боем с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который стал главным событием турнира UFC 322. Таким образом, Ислам завоевал титул UFC в категории 77 кг.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Спасибо, легенда», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире. Кроме того, Ислам стал 11-м бойцом UFC, которому удалось стать двойным чемпионом в лиге.

Новости. Бокс/ММА
