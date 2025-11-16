Ислам Махачев поблагодарил Овечкина за слова поддержки перед боем за второй титул UFC

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев обратился к 40-летнему нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественнику Александру Овечкину, поблагодарив его за слова поддержки перед боем с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который стал главным событием турнира UFC 322. Таким образом, Ислам завоевал титул UFC в категории 77 кг.

«Спасибо, легенда», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире. Кроме того, Ислам стал 11-м бойцом UFC, которому удалось стать двойным чемпионом в лиге.