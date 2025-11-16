«Заслуженно». Двалишвили — о победе Ислама Махачева в бою с Делла Маддаленой

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поздравил россиянина Ислама Махачева с победой в поединке за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их бой стал главным событием турнира UFC 322, который прошёл сегодня, 16 ноября, в Нью-Йорке.

«Поздравляю нового чемпиона в полусреднем весе — Ислама Махачева! Заслуженно», — написал Двалишвили на своей странице в социальной сети Х.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире. Кроме того, Ислам стал 11-м бойцом UFC, которому удалось стать двойным чемпионом в лиге.