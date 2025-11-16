Ислам Махачев сообщил, что тренер Делла Маддалены приедет на два—три года в Дагестан

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев сообщил, что Крэйг Джонс, являющийся известным джитсером и тренером по бразильскому джиу-джитсу Джека Делла Маддалены, согласился на его предложение приехать на два—три года в Дагестан для совершенствования навыков борьбы. Бой между Джеком и Исламом стал главным событием турнира UFC 322 и завершился в пользу Махачева единогласным решением судей.

«Я сказал ему [после боя]: «Твоё джиу-джитсу не работает. Тебе стоит приехать в Дагестан на два—три года [чтобы подтянуть борьбу]». Он начал смеяться и сказал Хабибу, что приедет», — сказал Махачев во время пресс-конференции после турнира UFC 322.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире.