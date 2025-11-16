«Очередное ограбление, коррупция». Тренер Делла Маддалены — о победе Махачева над Джеком

Крэйг Джонс, являющийся известным джитсером и тренером по бразильскому джиу-джитсу Джека Делла Маддалены, назвал победу 34-летнего россиянина Ислама Махачева в поединке со своим подопечным ограблением. Бой между Джеком и Исламом стал главным событием турнира UFC 322 и завершился в пользу Махачева единогласным решением судей.

«Очередное ограбление, коррупция», — написал Джонс в комментариях под публикацией пресс-службы UFC в социальной сети, в которой сообщалось о победе Ислама Махачева.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире. Кроме того, Ислам стал 11-м бойцом UFC, которому удалось стать двойным чемпионом в лиге.