Бокс/ММА

«Его измучают внизу». Шлеменко — о возможном бое Топурии с Махачевым в полусреднем весе

41-летний бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко поделился мнением относительно потенциального поединка между испано-грузином Илией Топурией и соотечественником Исламом Махачевым в полусреднем весе.

«Сейчас все сватают Топурию, но мне кажется, что он не вывезет, потому что просто маленький. Кроме того, Илия никогда не дрался с представителями школы Абдулманапа Нурмагомедова – даже близко не представляет, что это за стиль. Его измучают просто так же в партере, и всё. И ничего у него не получится. Ислам Махачев только что измучил в борьбе более тяжёлого парня, а в борьбе вес очень многое решает. Ислам может сейчас совершенно спокойно зачистить полусредний дивизион», — сказал Шлеменко в интервью журналисту Александру Лютикову на его YouTube-канале.

