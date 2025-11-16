Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян обратился к Исламу Махачеву после того, как тот завоевал второй титул UFC

Пётр Ян обратился к Исламу Махачеву после того, как тот завоевал второй титул UFC
Комментарии

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян обратился к 34-летнему соотечественнику Исламу Махачеву после того, как тот победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал титул UFC в полусреднем весе. Бой между Джеком и Исламом стал главным событием турнира UFC 322, который состоялся сегодня, 16 ноября.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Поздравляю, чемп, заслуженно», — написал Ян на своей странице в социальной сети.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире.

Материалы по теме
Почему так легко? Разбор великой победы Ислама Махачева
Почему так легко? Разбор великой победы Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android