Пётр Ян обратился к Исламу Махачеву после того, как тот завоевал второй титул UFC

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян обратился к 34-летнему соотечественнику Исламу Махачеву после того, как тот победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал титул UFC в полусреднем весе. Бой между Джеком и Исламом стал главным событием турнира UFC 322, который состоялся сегодня, 16 ноября.

«Поздравляю, чемп, заслуженно», — написал Ян на своей странице в социальной сети.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире.