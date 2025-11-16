Экс-чемпион UFC: Махачев сломал Делла Маддалену!

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл прокомментировал доминирующее выступление россиянина Ислама Махачева в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который стал главным событием турнира UFC 322 и на кону которого стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Ислама единогласным решением судей.

«Ислам сломал Джека, Делла Маддалена полностью деморализован!!!» — написал Хилл на своей странице в социальной сети Х.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире.