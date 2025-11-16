Артур Бетербиев оценил победу Ислама Махачева в бою за второй титул UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев оценил победу 34-летнего соотечественника Ислама Махачева в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который стал главным событием турнира UFC 322 и на кону которого стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Ислама единогласным решением судей.

«Хорошая работа! Поздравляю, Ислам», — написал Бетербиев на своей странице в социальной сети.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире.