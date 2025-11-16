Скидки
Махачев: у нас в команде есть много ребят, которые будут контролировать лёгкий вес в UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что другие члены его команды в будущем станут также доминировать в лёгком весе, как и он сам.

«Да, он [Абдулманап] бы мной гордился. Знаете, лёгкий вес в нашем зале всегда был одним из самых конкурентных. У нас есть чемпион PFL Усман, у нас есть Чанко – большая звезда, хоть ещё и не выступал в UFC (смеётся), у нас есть много других ребят, которые придут и будут контролировать лёгкий вес в UFC», — сказал Махачев на пресс-конференции после турнира UFC 322.

