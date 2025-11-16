Скидки
Тактаров: спрашивайте у бомжей на улице, кто более великий — Махачев или Хабиб

Тактаров: спрашивайте у бомжей на улице, кто более великий — Махачев или Хабиб
Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров рассказал, что у него вызвали раздражение вопросы, кто в его понимании является более великим бойцом — Ислам Махачев или Хабиб Нурмагомедов.

«Три человека позвонили и их волнует: великий или не великий, наследие, кто круче. Ну ребят, спрашивайте такие вещи на улице, подойдите к бомжам и спросите [об этом]. Меня спросите конкретно по тактике, по технике, по стратегии, по, в конце концов, английскому языку», — сказал Тактаров в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Сегодня, 16 ноября, на турнире UFC 322 Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал титул UFC в полусреднем весе.

