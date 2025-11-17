Скидки
Ислам Махачев ответил, думал ли он насчёт завоевания третьего титула UFC в среднем весе

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на предложение перейти в средний вес (до 84 кг), чтобы завоевать третий титул UFC.

– Ты показал впечатляющий бой, завоевав титул в полусреднем весе. Ты не думал, что стоит подняться в средний вес за третьим поясом? Это возможно.
– Сейчас Кормье принёс мне торт в раздевалку (улыбается). Однако набрать такой вес будет очень тяжело, я даже и не знаю. Сегодня чувствую себя отлично и чувствую, что готов драться с кем угодно. В лёгком весе очень сложно гонять вес, хорошо восстанавливаться и показывать хорошие результаты. Сегодня чувствую, что это моя весовая категория. Буду защищать свой пояс много раз, — сказал Махачев на пресс-конференции после турнира UFC 322.

