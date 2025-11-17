Менеджер Махачева назвал имя следующего соперника Ислама в UFC

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, рассказал, что его подопечный выразил желание провести следующий поединок с 38-летним бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Ислам сказал, что хочет видеть Усмана своим следующим соперником. Этот парень является очень жёстким соперником. Я также являюсь его менеджером, и бой с ним ни для кого не будет лёгким. Он настоящий боец, а Махачев хочет [проводить] реальные бои», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.