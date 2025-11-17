Скидки
Менеджер Махачева: Ислама должны начать обсуждать как величайшего бойца ММА в истории

Менеджер Махачева: Ислама должны начать обсуждать как величайшего бойца ММА в истории
Комментарии

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что его подопечный уже должен обсуждаться как величайший боец смешанных единоборств в истории после того, как тому удалось победить австралийца Джека Делла Маддалену и завоевать пояс UFC в категории до 77 кг.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Ислам не является читером [в отличие от Андерсона Силвы]. Махачев всё делает правильно. Это даже не обсуждается. Считаю, что публика уже должна начать обсуждать фигуру Ислама как величайшего бойца ММА в истории», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

