Менеджер Махачева: Ислама должны начать обсуждать как величайшего бойца ММА в истории

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что его подопечный уже должен обсуждаться как величайший боец смешанных единоборств в истории после того, как тому удалось победить австралийца Джека Делла Маддалену и завоевать пояс UFC в категории до 77 кг.

«Ислам не является читером [в отличие от Андерсона Силвы]. Махачев всё делает правильно. Это даже не обсуждается. Считаю, что публика уже должна начать обсуждать фигуру Ислама как величайшего бойца ММА в истории», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.