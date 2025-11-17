Скидки
Ислам Махачев выделил полусредневеса, который его больше всего впечатлил на UFC 322

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил, что на него произвело сильное впечатление выступление бразильца Карлоса Пратеса в бою с англичанином Леоном Эдвардсом, который состоялся на турнире UFC 322. Карлос победил нокаутом во втором раунде.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Леон Эдвардс — Карлос Пратес (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Карлос Пратес
Окончено
KO
Леон Эдвардс

– Из всех бойцов полусреднего веса кто, как ты считаешь, сегодня показал самое впечатляющее выступление?
– Пратес. Он победил бывшего чемпиона чистым нокаутом. Они все хороши – крепкие, молодые парни. Меня удивляет, как эти парни весь день курят, а потом побеждают бывших чемпионов. Не понимаю, кто их диетологи. Эти парни выглядят большими, но не сбрасывают много веса. Да, Пратес хорош, он показал сумасшедшее выступление. Финишировать бывшего чемпиона и сделать это легко – очень круто, — сказал Махачев на пресс-конференции после турнира UFC 322.

