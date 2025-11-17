Ислам Махачев выделил полусредневеса, который его больше всего впечатлил на UFC 322

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил, что на него произвело сильное впечатление выступление бразильца Карлоса Пратеса в бою с англичанином Леоном Эдвардсом, который состоялся на турнире UFC 322. Карлос победил нокаутом во втором раунде.

– Из всех бойцов полусреднего веса кто, как ты считаешь, сегодня показал самое впечатляющее выступление?

– Пратес. Он победил бывшего чемпиона чистым нокаутом. Они все хороши – крепкие, молодые парни. Меня удивляет, как эти парни весь день курят, а потом побеждают бывших чемпионов. Не понимаю, кто их диетологи. Эти парни выглядят большими, но не сбрасывают много веса. Да, Пратес хорош, он показал сумасшедшее выступление. Финишировать бывшего чемпиона и сделать это легко – очень круто, — сказал Махачев на пресс-конференции после турнира UFC 322.