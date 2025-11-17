Скидки
Уиттакер: Махачев может подняться в средний вес. Его бой с Чимаевым стал бы событием

34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер выразил уверенность в том, что действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев имеет все шансы, чтобы успешно подняться в категорию до 84 кг.

«Думаю, что Ислам может быть достаточно габаритным, чтобы сделать это [подняться в средний вес]. Эти парни другой породы. Бой Ислама с Хамзатом стал бы громким событием. Если провести его в Абу-Даби, то все выиграют от этого», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Ислам выделил полусредневеса, который его больше всего впечатлил на UFC 322.

