«Жизнь изменилась». Ислам Махачев – на вопрос о планах после второго титула UFC

«Жизнь изменилась». Ислам Махачев – на вопрос о планах после второго титула UFC
34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался о дальнейших планах после победы австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Что дальше? Это конкурентный дивизион, все киллеры, все хотят мой пояс. Травм у меня нет, я готов драться дальше, готов быть активным. Жизнь изменилась, больше не надо гонять вес», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Ислам завоевал титул UFC в категории 77 кг. Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях. Ранее он владел титулом UFC в лёгком весе (до 70 кг).

