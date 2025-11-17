Скидки
Пимблетт высказался о Махачеве после его победы над Маддаленой на UFC 322

Пимблетт высказался о Махачеве после его победы над Маддаленой на UFC 322
Комментарии

30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт высказался о 34-летнем действующем обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянин Исламе Махачеве после его победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Первый боец вне зависимости от весовой категории, невероятное выступление. Думаю, Ислам войдет в историю как один из лучших», — приводит слова Пимблетта Red Corner MMA в социальной сети X.

Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях. Ранее он владел титулом UFC в лёгком весе (до 70 кг).

