Пимблетт высказался о Махачеве после его победы над Маддаленой на UFC 322

30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт высказался о 34-летнем действующем обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянин Исламе Махачеве после его победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

«Первый боец вне зависимости от весовой категории, невероятное выступление. Думаю, Ислам войдет в историю как один из лучших», — приводит слова Пимблетта Red Corner MMA в социальной сети X.

Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях. Ранее он владел титулом UFC в лёгком весе (до 70 кг).