Менеджер Махачева отреагировал на победу Ислама в титульном бою с Маддаленой на UFC 322

Ризван Магомедов, менеджер 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева прокомментировал его победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 и завоёванный титул в полусреднем весе. Бой завершился победой россиянина единогласным решением.

«Миссия выполнена! Двойной чемпион! Словами не передать, как я горжусь им!» — написал Магомедов на личной странице в одной из социальных сетей.

Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях. Ранее он владел титулом UFC в лёгком весе (до 70 кг).