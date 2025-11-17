Скидки
Менеджер Махачева отреагировал на победу Ислама в титульном бою с Маддаленой на UFC 322

Менеджер Махачева отреагировал на победу Ислама в титульном бою с Маддаленой на UFC 322
Комментарии

Ризван Магомедов, менеджер 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева прокомментировал его победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 и завоёванный титул в полусреднем весе. Бой завершился победой россиянина единогласным решением.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Миссия выполнена! Двойной чемпион! Словами не передать, как я горжусь им!» — написал Магомедов на личной странице в одной из социальных сетей.

Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях. Ранее он владел титулом UFC в лёгком весе (до 70 кг).

