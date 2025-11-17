«Выгнали с арены человек 50». Хабиб опубликовал пост после исторической победы Махачева

37-летний российский прославленный боец и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в социальных сетях фотографию после завоевания Исламом Махачевым чемпионского пояса в полусреднем весе UFC.

Фото: Соцсети Хабиба Нурмагомедова

На снимке Хабиба команда Ислама Махачева и два завоёванных им чемпионских пояса. Фотография была сделана в октагоне сразу после победы Ислама над австралийцем Джеком Делла-Маддаленой. В кадр попали Хабиб, Усман и Умар Нурмагомедовы, Али Абдель-Азиз, Ислам Махачев, Ризван Магомедов и другие.

«На фотке не все, потому что выгнали с арены человек 50», — подписал фотографию Хабиб.

Напомним, во время турнира в зале произошла массовая драка. На UFC 322 пришёл чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис. Конфликт Дэниса с Махачевым и Нурмагомедовым длится с 2018 года. Как следствие — из-за появления американца вспыхнула потасовка с несколькими дагестанцами, после чего участники событий были выведены за пределы арены.

