«Кто не был под ним — не поймёт». Боец команды Махачева — о проблемах Маддалены в партере

Спарринг-партнёр российского чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева Мухамед Берхамов прокомментировал его победу в титульном поединке полусреднего веса над прежним обладателем чемпионского пояса австралийцем Джеком Делла Маддаленой. По ходу боя Махачев имел подавляющее преимущество в партере.

«Кто не был под ним — не поймёт, почему тот не смог ничего сделать. Просто уничтожение», — написал Берхамов в социальных сетях.

Поединок Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322. По его итогам Махачев одержал победу единогласным судейским решением, все судьи отдали ему победу во всех раундах.

Видео: Хабиб и Хасбик едят пиццу после боя Ислама Махачева