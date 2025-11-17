Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Кто не был под ним — не поймёт». Боец команды Махачева — о проблемах Маддалены в партере

«Кто не был под ним — не поймёт». Боец команды Махачева — о проблемах Маддалены в партере
Комментарии

Спарринг-партнёр российского чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева Мухамед Берхамов прокомментировал его победу в титульном поединке полусреднего веса над прежним обладателем чемпионского пояса австралийцем Джеком Делла Маддаленой. По ходу боя Махачев имел подавляющее преимущество в партере.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Кто не был под ним — не поймёт, почему тот не смог ничего сделать. Просто уничтожение», — написал Берхамов в социальных сетях.

Поединок Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322. По его итогам Махачев одержал победу единогласным судейским решением, все судьи отдали ему победу во всех раундах.

Видео: Хабиб и Хасбик едят пиццу после боя Ислама Махачева

Материалы по теме
Ислам Махачев показал второе в истории дивизиона время контроля в партере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android