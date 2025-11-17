«Наследие продолжается». Ислам Махачев поблагодарил фанатов после победы на UFC 322

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев поделился фотографией в своём аккаунте в социальной сети Х после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

Фото: Getty Images

«Двукратный чемпион. Мы сделали это. Аль-Хамду ли-Ллях — слава богу. Хочу поблагодарить всех своих фанатов и сторонников по всему миру. Без вас ничего бы не получилось! Наследие продолжается!» — подписал фотографию Ислам.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в организации.