Главная Бокс/ММА Новости

«Наследие продолжается». Ислам Махачев поблагодарил фанатов после победы на UFC 322

«Наследие продолжается». Ислам Махачев поблагодарил фанатов после победы на UFC 322
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев поделился фотографией в своём аккаунте в социальной сети Х после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Фото: Getty Images

«Двукратный чемпион. Мы сделали это. Аль-Хамду ли-Ллях — слава богу. Хочу поблагодарить всех своих фанатов и сторонников по всему миру. Без вас ничего бы не получилось! Наследие продолжается!» — подписал фотографию Ислам.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в организации.

История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
