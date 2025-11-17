«Конец дискуссии». Генри Сехудо назвал величайшего бойца в UFC на данный момент

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о россиянине Исламе Махачеве.

«Ислам Махачев — первый номер в рейтинге P4P. Конец дискуссии. #UFC322», — написал Сехудо.

Напомним, в последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе. Сейчас Махачев сейчас занимает второе место в рейтинге P4P от UFC (рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории). Лидером является Илия Топурия.

