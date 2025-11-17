Скидки
Мовсар Евлоев высказался о Махачеве после победы Ислама на UFC 322

Мовсар Евлоев высказался о Махачеве после победы Ислама на UFC 322
Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев отреагировал на победу своего соотечественника Ислама Махачева в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«История свершилась! Двойной чемпион», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок Махачева и Делла Маддалены проходил на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) в ночь на 16 ноября мск. Ислам победил единогласным решением судей. За счёт этой победы россиянин стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

На счету Махачева в настоящий момент 29 поединков в ММА, где он одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Главные новости дня:

